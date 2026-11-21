{"_id":"6b0166de01dbb1d8fb0daa38","slug":"video-rs-20000-in-cash-and-a-dvr-stolen-from-a-bakery-shop-in-jaito-2026-11-21","type":"video","status":"publish","title_hn":"जैतो में बेकरी शॉप से 20 हजार नकदी और डीवीआर चोरी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
फरीदकोट जिले के जैतो शहर में चोरी की घटनाओं का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। शनिवार रात अज्ञात व्यक्ति रेलवे बाजार स्थित एक बेकरी शॉप को निशाना बनाते हुए वहां से करीब 20 हजार रुपये की नकदी और सीसीटीवी कैमरों का डीवीआर चोरी करके ले गए। जानकारी के अनुसार, इस वारदात को रात के समय अंजाम दिया गया। दुकान के छत पर चढ़कर सीढ़ियों के दरवाजे का ताला तोड़कर अंदर दाखिल हुए अज्ञात व्यक्तियों ने गल्ले में रखी करीब 20 हजार की नकदी चोरी कर ली। इसके बाद दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरों का डीवीआर भी अपने साथ ले गए। शनिवार सुबह जब दुकान मालिक पहुंचा तो शटर खोलने पर देखा कि गल्ला टूटा हुआ और सामान बिखरा देखकर चोरी की वारदात का पता चला। घटना की जानकारी मिलने पर व्यापारी वर्ग मौके पर एकत्रित हुए और चोरी की घटनाओं पर चिंता जताई। इस मामले दुकानदार विशाल बांसल, विकास बांसल, भाजपा नेता प्रदीप सिंगला समेत अन्य शहरवासियों ने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि रात के समय गश्त बढ़ाई जाए और चोरी की इस वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।