मोगा में तेज बरसात

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मोगा में सुबह से तेज बारिश के साथ मौसम ने अपना मिजाज बदल लिया। आसमान में काले बादल छाए हुए हैं। बिजली संकट के बीच हुई इस बारिश से किसानों को राहत मिलेगी।

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