मोगा में चार विधायकों के घर के बाहर प्रदर्शन, सुरक्षा कड़ी

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मानसा में परविंदर सिंह झोटा की हत्या मामले में परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए आज पूरे पंजाब में अलग अलग किसान संगठन और राजनैतिक पार्टियों ने मंत्रियों और विधायकों के घरों के बाहर धरने लगाने का आह्वान किया था। मोगा में विधायक डॉ. अमनदीप कौर अरोड़ा के घर के बाहर भी किसान संगठन और राजनैतिक पार्टियां रोष पदर्शन करेंगी। पुलिस और प्रशासन अलर्ट पर हैं। सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए मंत्रियों और विधायकों के आवासों के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। मोगा के चारों विधायक के घर के बाहर दोपहर 12 बजे से रोष प्रदर्शन होगा।

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