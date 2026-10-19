{"_id":"6ad5cb72d0d6ad40540c7704","slug":"video-party-spokesperson-pritpal-baliawal-provided-information-regarding-home-minister-amit-shahs-visit-2026-10-19","type":"video","status":"publish","title_hn":"गृहमंत्री अमित शाह के दाैरे के बारे में पार्टी प्रवक्ता प्रितपाल बलियावाल ने दी जानकारी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रितपाल बलियावाल ने कहा कि गृहमंत्री अमित शाह दोपहर 12 बजे पहुंचेंगे। पहले वे झोटा के परिवार से मिलेंगे। इसके बाद तुरबंजारा में गुलजार सिंह के परिवार से मिलने जाएंगे। शाह लुधियाना में शाम को दशहरा पर्व में भी भाग ले सकते हैं। वहीं शाह के दाैरे के मद्देनजर मानसा में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है।

... और पढ़ें