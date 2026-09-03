{"_id":"6a997cdef2c0d66a3c06f810","slug":"video-online-meeting-of-the-circle-committee-organized-2026-09-03","type":"video","status":"publish","title_hn":"सर्कल कमेटी की ऑनलाइन बैठक में मोबाइल फोन, डीए केस और आगामी संघर्ष को लेकर हुई चर्चा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

3 सितंबर को हुई सर्कल कमेटी की ऑनलाइन बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया। बैठक में मोबाइल फोन लेने, डीए (महंगाई भत्ता) से संबंधित कानूनी मामले तथा आगामी संघर्ष की रणनीति को लेकर चर्चा हुई। बैठक में बताया गया कि लुधियाना के गगनदीप शर्मा ने डीए के मामले में डबल बेंच से केस जीत लिया है। अब इस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाने के लिए ज्वाइंट फोरम द्वारा सहयोग की मांग रखी गई है। इस संबंध में सदस्यों से सुझाव मांगे गए हैं कि सुप्रीम कोर्ट में केस ले जाने की स्थिति में प्रति सदस्य निर्धारित चंदा देने को लेकर उनकी क्या राय है। इसके अलावा बैठक में मोबाइल फोन लेने अथवा नहीं लेने के मुद्दे पर भी विचार-विमर्श किया गया। सभी उप मंडल प्रधान, सचिवों तथा ग्रुप में शामिल सभी साथियों से आग्रह किया गया है कि वे मोबाइल फोन के संबंध में अपना स्पष्ट सुझाव दें। बैठक में आगामी संघर्ष को लेकर भी चर्चा हुई। पदाधिकारियों और सदस्यों से अपील की गई कि वे इन तीनों प्रमुख मुद्दों—मोबाइल फोन, डीए केस के लिए सुप्रीम कोर्ट में कानूनी लड़ाई तथा आगामी संघर्ष— पर अपने सुझाव ग्रुप में अवश्य साझा करें।

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