फिरोजपुर में एनएचएम कर्मचारियों ने मांगों को लेकर पंजाब सरकार के खिलाफ किया रोष प्रदर्शन

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अपनी मांगों को लेकर एनएचएम (नेशनल हेल्थ मिशन) कर्मचारियों ने पंजाब सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि सरकार ने सत्ता में आने से पहले एनएचएम कर्मचारियों को पक्का करने का वादा किया था, लेकिन लंबे समय बाद भी यह वादा पूरा नहीं किया गया। कर्मचारियों ने कहा कि उनकी कई मांगें लंबे समय से लंबित हैं, लेकिन सरकार की ओर से इन पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने कहा कि वे अपनी मांगों को लेकर विधायक रणबीर सिंह भुल्लर को मांगपत्र सौंपने जा रहे हैं।

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