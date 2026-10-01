{"_id":"6abe1599961468b1a702ca55","slug":"a-speeding-innova-car-went-on-a-rampage-in-patiala-hitting-several-vehicles-2-women-arrested-2026-10-01","type":"video","status":"publish","title_hn":"पटियाला में तेज रफ्तार इनोवा का तांडव, कई गाड़ियों को मारी टक्कर; 2 महिलाएं गिरफ्तार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

पंजाब के पटियाला में तेज रफ्तार इनोवा ने कई गाड़ियों को टक्कर मार दी। घटना अर्बन एस्टेट थाना क्षेत्र में 29 नवंबर की शाम हुई, जिसके बाद इलाके में कुछ देर के लिए अफरातफरी का माहौल बन गया। हादसे के दौरान एक बुजुर्ग भी बाल-बाल बच गए। बताया जा रहा है कि इनोवा में चार लोग सवार थे, जिनमें दो महिलाएं और दो पुरुष शामिल थे। टक्कर के बाद जब कार को आगे निकलने का रास्ता नहीं मिला तो दोनों पुरुष मौके से फरार हो गए, जबकि दोनों महिलाएं वहीं रह गईं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों महिलाओं को हिरासत में ले लिया। पुलिस के अनुसार, इनोवा में सवार लोगों के पास बैग भी थे, जिन्हें लेकर दोनों पुरुष मौके से निकल गए। फिलहाल पुलिस हिरासत में ली गई दोनों महिलाओं से पूछताछ कर रही है। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि कार में सवार लोग कौन थे, उनके पास मौजूद बैग में क्या था और टक्कर के बाद दोनों पुरुष किस दिशा में फरार हुए। मामले की जांच जारी है।



... और पढ़ें