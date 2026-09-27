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बेअदबी कानून पर मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ हुई तालमेल कमेटी की बैठक
जागत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (संशोधन) एक्ट, 2026 पर चर्चा के लिए आज एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। सात सदस्यीय तालमेल कमेटी के सदस्य मुख्यमंत्री भगवंत मान से मिलने मुख्यमंत्री आवास पहुंचे। बैठक में एक्ट के विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श हुआ।
बैठक के बाद पूर्व जत्थेदार ज्ञानी रघबीर सिंह ने कहा कि बैठक में ‘जागत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (संशोधन) एक्ट, 2026’ को लेकर बात हुई। उन्होंने कहा कि जो भी श्री अकाल तख्त साहिब की तरफ से एतराज जताए गए थे, उन पर विस्तार चर्चा की गई। जल्द ही एतराज दूर करने पर सहमति बनी है। हम खुद अपनी भी बैठक करके चर्चा करेंगे और प्रमुख बातें अगली बैठक में रखेंगे।
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