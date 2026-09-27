बेअदबी कानून: मुख्यमंत्री भगवंत मान से मिलने पहुंचे तालमेल कमेटी के सदस्य, संशोधन पर होगी चर्चा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: Nivedita Updated Sun, 27 Sep 2026 01:32 PM IST
सार
सात सदस्यीय तालमेल कमेटी के सदस्य मुख्यमंत्री भगवंत मान से मिलने मुख्यमंत्री आवास पहुंचे। बैठक में एक्ट के विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श होगा।
विज्ञापन
विस्तार
जागत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (संशोधन) एक्ट, 2026 पर चर्चा के लिए आज एक महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। सात सदस्यीय तालमेल कमेटी के सदस्य मुख्यमंत्री भगवंत मान से मिलने मुख्यमंत्री आवास पहुंचे। बैठक में एक्ट के विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श होगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन