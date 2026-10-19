गृहमंत्री अमित शाह से निजी मुलाकात पर झोटा के पिता तैयार

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मानसा में मारे गए एंटी ड्रग एक्टिविस्ट परविंदर झोटा के पिता ने मंगलवार को गृह मंत्री अमित शाह के दाैरे के दाैरान उनसे मिलने पर सहमति जताई है। दरअसल झोटा की हत्या के मामले में बनी एक्शन कमेटी ने शाह के मानसा दौरे का विरोध करने का एलान किया था। झोटा के पिता ने कहा कि गृहमंत्री अमित शाह हमें निजी तौर पर मिल सकते है, वे धरने पर न आएं।

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