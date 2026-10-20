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गृहमंत्री अमित शाह ने माड़ी पन्नुआं में मारे गए विक्रमजीत के परिवार से की मुलाकात

Nivedita

Updated Tue, 20 Oct 2026 02:16 PM IST Updated Tue, 20 Oct 2026 02:16 PM IST







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गृहमंत्री अमित शाह ने बटाला के गांव माड़ी पन्नुआं में विक्रमजीत सिंह के परिवार से मुलाकात की। नशा कारोबार के खिलाफ आवाज उठाने पर विक्रमजीत की हत्या कर दी गई थी। गृहमंत्री ने परिवार से दुख साझा किया। परिवार के मुताबिक गृहमंत्री ने उन्हें सीबीआई जांच का आश्वासन दिया। शाह ने उन्हें इंसाफ का भरोसा दिया। ... और पढ़ें

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