{"_id":"6ad9dcc1776db0a9910a2192","slug":"video-food-safety-department-takes-action-in-mudki-3-quintals-of-sweets-stored-amidst-unhygienic-conditions-destroyed-2026-10-22","type":"video","status":"publish","title_hn":"मुदकी में फूड सेफ्टी विभाग की कार्रवाई, गंदगी में रखी 3 क्विंटल मिठाई नष्ट करवाई","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
मुदकी में फूड सेफ्टी विभाग की कार्रवाई, गंदगी में रखी 3 क्विंटल मिठाई नष्ट करवाई
फिरोजपुर फूड सेफ्टी विभाग ने कार्रवाई करते हुए मुदकी से करीब तीन क्विंटल मिठाई मौके पर ही नष्ट करवा दी। जांच के दौरान मिठाई बेहद गंदे और अस्वच्छ हालात में रखी हुई मिली। विभाग ने लोगों की सेहत को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया।
प्रारंभिक जानकारी के अनुसार यह मिठाई लुधियाना, अबोहर और राजस्थान से लाई गई थी। जांच के दौरान मिठाई के भंडारण और साफ-सफाई की स्थिति बेहद खराब पाई गई। विभाग ने आशंका जताई कि ऐसी मिठाई लोगों के स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है। इसी के चलते इसे मौके पर ही नष्ट करवा दिया गया, ताकि यह बिक्री के माध्यम से लोगों तक न पहुंचे।
फूड सेफ्टी विभाग ने मिठाई विक्रेताओं, हलवाइयों, थोक कारोबारियों और सप्लायरों को निर्देश दिए हैं कि खाद्य पदार्थों को साफ-सुथरे वातावरण में रखा जाए और उनकी गुणवत्ता से कोई समझौता न किया जाए।
विभाग ने लोगों से भी अपील की है कि मिठाई खरीदते समय उसकी सफाई, गुणवत्ता और ताजगी का विशेष ध्यान रखें। किसी भी संदिग्ध खाद्य पदार्थ की जानकारी तुरंत विभाग को दें।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।