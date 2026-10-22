मोगा पहुंचे शिरोमणि अकाली दल के पूर्व मंत्री हीरा सिंह गाबड़िया, पार्टी वर्करों के साथ की अहम बैठक

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मोगा विधानसभा हलके में शिरोमणि अकाली दल के हलका इंचार्ज सरदार संजीत सिंह सन्नी गिल के नेतृत्व में पार्टी के बीसी विंग की एक अहम बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में विशेष रूप से शिरोमणि अकाली दल के पूर्व मंत्री हीरा सिंह गावड़िया शामिल हुए। बैठक में पार्टी के बड़ी संख्या में वर्करों और वरिष्ठ नेताओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान पार्टी की राजनीतिक गतिविधियों, संगठन को मजबूत करने और आगामी रणनीति को लेकर चर्चा की गई। बैठक में मौजूद नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पार्टी की गतिविधियों को लेकर अपने विचार साझा किए। इस दौरान बीसी विंग की भूमिका और संगठनात्मक कार्यों को आगे बढ़ाने से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर भी विचार-विमर्श किया गया।

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