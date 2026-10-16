फिरोजपुर में रेलवे अधिकारियों का सम्मान समारोह आयोजित

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रेलवे विभाग की ओर से राजभाषा पखवाड़ा-2026 के तहत शुक्रवार को फिरोजपुर मंडल कार्यालय में पुरस्कार वितरण एवं समापन समारोह आयोजित किया गया। राजभाषा पखवाड़ा-2026 के दौरान आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया।

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