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नशे के खिलाफ जन आंदोलन करेगी भाजपा, पीड़ित अभिभावकों को किया एकजुट
पंजाब भाजपा ने प्रदेश में नशे की चपेट में आकर जान गंवाने वाले बच्चों के अभिभावकों को एकजुट किया है। इस दौरान अबोहर में लवप्रीत नामक युवक की मौत का मामला प्रमुखता से उठाया गया, जिसके परिवार में मातम पसरा है। भाजपा नेताओं ने पंजाब सरकार पर नशे के बढ़ते संकट को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं।
लवप्रीत का शव उसकी स्कूटी के पास मिला था। परिवार के अनुसार, वह घर से निकलने के बाद वापस नहीं लौटा था। उसका पोस्टमार्टम नहीं कराया गया, जिससे मौत का आधिकारिक कारण स्थापित नहीं हो सका। अबोहर पुलिस ने मौके से नशे के सेवन का कोई संकेत नहीं मिलने की बात कही है। पुलिस ने लवप्रीत की मौत को ओवरडोज से हुई मौत मानने से इन्कार किया है। हालांकि, अबोहर विधायक संदीप जाखड़ ने इस घटना को पंजाब में नशे की समस्या से जोड़ा है।
लवप्रीत की मौत और पुलिस का रुख
लवप्रीत का शव उसकी स्कूटी के पास मिला था। परिवार ने बताया कि वह घर से निकलने के बाद वापस नहीं लौटा। पोस्टमार्टम न होने के कारण मौत का आधिकारिक कारण स्पष्ट नहीं हो पाया। अबोहर पुलिस ने घटनास्थल से नशे के सेवन का कोई संकेत नहीं मिलने की पुष्टि की है। पुलिस ने ओवरडोज को मौत का कारण मानने से साफ इन्कार किया है।
भाजपा का सरकार पर हमला और आंदोलन की तैयारी
अबोहर विधायक संदीप जाखड़ ने लवप्रीत की मौत के मामले को लेकर पंजाब सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में नशे का संकट गंभीर है और युवाओं की जिंदगी प्रभावित हो रही है। जाखड़ ने नशे की सप्लाई पर प्रभावी कार्रवाई और युवाओं को बचाने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की। पंजाब प्रदेश अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों और सुनील जाखड़ ने भी सरकार से सवाल किए हैं। ढिल्लों ने घोषणा की कि भाजपा नशे के खिलाफ पंजाब में एक जन आंदोलन बनाएगी।
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