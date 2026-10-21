मोगा में नवीन कला मंदिर की ओर से धूमधाम से मनाया गया दशहरा

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मोगा में बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक दशहरा पर्व नवीन कला मंदिर की ओर से बड़ी धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया गया। इस वर्ष दशहरा उत्सव का 67वां आयोजन था। इस अवसर पर रावण, मेघनाद और कुंभकरण के विशाल पुतलों का दहन किया गया। दशहरा समारोह में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। इस मौके पर मोगा की विधायक डॉ. अमनदीप कौर अरोड़ा सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता भी पहुंचे। समारोह के दौरान लोगों ने दशहरा पर्व मनाकर बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश दिया।

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