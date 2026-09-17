श्री गुरु रविदास महाराज जी के 650वें प्रकाश पर्व को समर्पित बाघापुराना में ड्रोन शो

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श्री गुरु रविदास महाराज जी के 650वें प्रकाश पर्व को समर्पित पंजाब सरकार द्वारा करवाए जा रहे विशेष समागमों की श्रृंखला के तहत बुधवार रात संत बाबा गुरमेल सिंह ग्राउंड, बाघापुराना में करवाया गया ड्रोन शो संगत के लिए यादगार बन गया। रात के आकाश में रोशन ड्रोनों के माध्यम से गुरु जी के जीवन, वाणी और मानवता को समर्पित विचारधारा की प्रस्तुति ने उपस्थित संगत को आध्यात्मिक रूप से जोड़ा। ड्रोन शो के दौरान आकाश में बनी विभिन्न रोशन आकृतियों और दृश्यों के माध्यम से श्री गुरु रविदास महाराज जी के जीवन तथा उनके समानता, साझीवालता, भाईचारे, दया और मानव सम्मान के संदेश को प्रभावशाली ढंग से दर्शाया गया। आधुनिक तकनीक के माध्यम से प्रस्तुत इस अनूठी झलक ने विशेष रूप से युवाओं को गुरु जी की महान विचारधारा से जोड़ने का प्रभावशाली माध्यम उपलब्ध करवाया। इस दौरान ढाडी जत्थे द्वारा ढाडी वारों के माध्यम से श्री गुरु रविदास महाराज जी के जीवन, शिक्षाओं तथा समानता और भाईचारे के संदेश को भी प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया गया। ढाडी वारों की गूंज और ड्रोन शो की रोशन प्रस्तुति ने पूरे माहौल को धार्मिक और आध्यात्मिक रंग में रंग दिया।इस अवसर पर विधानसभा क्षेत्र बाघापुराना के विधायक श्री अमृतपाल सिंह सुखानंद, जिला योजना बोर्ड के चेयरमैन बरिंदर कुमार शर्मा, एसडीएम अमरीक सिंह सहित विभिन्न नेता, धार्मिक हस्तियां और क्षेत्रवासी उपस्थित थे।

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