गांधी जयंती पर ड्राई डे के बावजूद तलवाड़ा में खुले शराब के ठेके, बिक्री के आरोप

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राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती के अवसर पर सरकार द्वारा घोषित ड्राई डे के बावजूद तलवाड़ा क्षेत्र में शराब के देसी और अंग्रेजी ठेके खुले रहने तथा कथित तौर पर शराब की बिक्री किए जाने के आरोप सामने आए हैं। स्थानीय लोगों का दावा है कि निर्धारित प्रतिबंध के बावजूद क्षेत्र के कई शराब ठेके शाम करीब पांच बजे के बाद भी खुले दिखाई दिए और वहां शराब की बिक्री होती रही। स्थानीय लोगों के अनुसार, गांधी जयंती के अवसर पर प्रत्येक वर्ष शराब की बिक्री पर प्रतिबंध रहता है। इसके बावजूद इस बार तलवाड़ा के विभिन्न हिस्सों में कुछ शराब की दुकानें सामान्य दिनों की तरह खुली दिखाई दीं। लोगों का आरोप है कि मेन बाजार, बस स्टैंड, पौंग बांध मार्ग तथा पुलिस चैक पोस्ट के समीप स्थित शराब के ठेकों के अलावा पंजाब-हिमाचल सीमा के आसपास भी कथित रूप से शराब की बिक्री जारी रही। ग्रामीणों का कहना है कि यदि ड्राई डे के दौरान शराब की दुकानें खुली रहने और बिक्री किए जाने के आरोप सही पाए जाते हैं, तो यह सरकारी आदेशों के पालन को लेकर गंभीर सवाल खड़े करता है। स्थानीय लोगों ने संबंधित प्रशासन और आबकारी विभाग से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करवाने तथा नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई करने की मांग की है।

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