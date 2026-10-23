दीपावली और छठ पूजा को लेकर फिरोजपुर कैंट स्टेशन पर चेकिंग

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दीपावली और छठ पूजा के त्योहारों को देखते हुए जीआरपी फिरोजपुर पुलिस ने शुक्रवार को रेलवे स्टेशन फिरोजपुर छावनी पर विशेष चेकिंग अभियान चलाया। एसएचओ के नेतृत्व में चलाए गए इस अभियान के दौरान सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी गई। पुलिस ने त्योहारों के दौरान यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए, ताकि यात्री सुरक्षित यात्रा कर सकें।

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