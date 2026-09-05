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बठिंडा में भाकियू एकता उगराहां ने घेरा डिप्टी कमिशनर एवं एसएसपी आवास

चण्डीगढ़-पंजाब ब्यूरो

Updated Sat, 05 Sep 2026 01:49 PM IST Updated Sat, 05 Sep 2026 01:49 PM IST







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बठिंडा में भारतीय किसान यूनियन एकता उगराहां ने शनिवार को डिप्टी कमिशनर एवं एसएसपी के घरों का घेराव किया। माैके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात है। ... और पढ़ें

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