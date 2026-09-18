पंजाब में बदलेगा माैसम: दो दिन हल्की बारिश की संभावना, तापमान में 1.9 डिग्री की गिरावट दर्ज

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प्रदेश में मोहाली का अधिकतम तापमान सबसे अधिक 34.1 डिग्री दर्ज किया गया है। इसके अलावा लुधियाना का अधिकतम तापमान 33.5 डिग्री दर्ज किया गया है। इसी तरह पटियाला का तापमान 33.3, बठिंडा 33.4, फतेहगढ़ साहिब 32, पठानकोट 34 और फरीदकोट का अधिकतम तापमान 32.7 डिग्री दर्ज किया गया है जबकि न्यूनतम तापमान में भी पिछले कल के मुकाबले 1.9 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। सूबे में सबसे कम न्यूनतम तापमान अमृतसर में 19.8 डिग्री दर्ज किया गया है।

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पंजाब के कुछ हिस्सों में अगले दो दिन हल्की बारिश होने की संभावना है जिससे मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में अधिकतम तापमान में 1.9 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि यह सामान्य बना हुआ है।