{"_id":"6ad1e03becbd1290ee09245c","slug":"video-akali-dal-protest-rally-in-moga-against-the-jhota-murder-case-2026-10-16","type":"video","status":"publish","title_hn":"झोटा हत्याकांड के विरोध में मोगा में अकाली दल की रोष रैली","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मानसा में समाजसेवी परविंदर सिंह झोटा की हत्या के मामले में परिवार को इंसाफ दिलाने की मांग को लेकर शिरोमणि अकाली दल की ओर से आज मोगा में रोष प्रदर्शन किया गया। हलका इंचार्ज संजीत सिंह सन्नी गिल की अगुवाई में सैकड़ों अकाली वर्करों ने एकत्रित होकर रोष मार्च निकाला और शहर के मेन चौक में धरना देकर पंजाब सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान अकाली दल के नेताओं ने मांग की कि परमिंदर सिंह झोटा के परिवार की मांगों को पूरा किया जाए और परिवार को इंसाफ दिलाया जाए। प्रदर्शन के दौरान संजीत सिंह सन्नी गिल ने पंजाब में नशे की समस्या को लेकर राज्य सरकार पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि पंजाब में खुलेआम नशा बिक रहा है और कुछ दवा निर्माता कंपनियां नशे के तौर पर इस्तेमाल होने वाली दवाइयां बना रही हैं, जबकि कुछ दवा विक्रेता इन्हें खुलेआम बेच रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि राज्य में चल रही दवा की दुकानों की संख्या के अनुपात में क्या सरकार ने पर्याप्त ड्रग इंस्पेक्टर नियुक्त किए हैं? उन्होंने इस मुद्दे पर स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह से भी जवाबदेही तय करने और इस्तीफे की मांग की। सन्नी गिल ने कहा कि अकाली दल अब नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करवाने के लिए आगे आएगा। उन्होंने दावा किया कि पार्टी नशा तस्करी से जुड़े सबूत जुटाकर संबंधित अधिकारियों के समक्ष पेश करेगी, ताकि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो सके। प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि परमिंदर सिंह झोटा के परिवार को न्याय दिलाने के साथ-साथ पंजाब में नशे के कारोबार पर रोक लगाने के लिए भी ठोस कदम उठाए जाएं।

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