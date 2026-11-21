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मोगा के मटवाणी में 26 नवंबर को आम आदमी पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर होने वाली विशाल ‘खुशहाल पंजाब रैली’ की तैयारियों का जायजा लेने के लिए पंजाब विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधवां पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस रैली में पार्टी की पूरी सीनियर लीडरशिप, मुख्यमंत्री भगवंत मान, पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, कैबिनेट मंत्री, विधायक और पार्टी पदाधिकारी शामिल होंगे। इसके अलावा बड़ी संख्या में आम लोग भी रैली में पहुंचेंगे। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ पार्टी का स्थापना दिवस नहीं, बल्कि पंजाब के लोगों की ओर से सरकार के कामों का जश्न मनाने का अवसर होगा। संधवां ने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली के क्षेत्र में बड़े बदलाव किए हैं। उन्होंने दावा किया कि पंजाब के सरकारी स्कूलों की तारीफ विदेशों से आने वाले लोग भी कर रहे हैं। किसानों को दिन के समय बिजली देने, आम लोगों को मुफ्त बिजली की सुविधा देने और सरकारी अस्पतालों में बेहतर इलाज की सुविधाएं उपलब्ध करवाने को उन्होंने सरकार की बड़ी उपलब्धियां बताया। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से अब तक 80 हजार युवाओं को सरकारी नौकरियां दी गई हैं। इसके साथ ही गांवों में सड़कों का निर्माण करवाया जा रहा है और किसानों के खेतों तक नहरी पानी पहुंचाया जा रहा है। नशे के मुद्दे पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार नशा तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। उन्होंने समाज के लोगों से भी अपील की कि वे नशे के खिलाफ सरकार का साथ दें और नशा तस्करों की जमानत करवाने वालों से भी सवाल करें। वर्ष 2027 के विधानसभा चुनावों को लेकर उन्होंने कहा कि 2022 के चुनावों में पंजाब के लोगों ने आम आदमी पार्टी को 92 सीटें देकर बड़ा जनादेश दिया था। अब सरकार के काम लोगों तक पहुंच रहे हैं और जनता का भरोसा पार्टी के साथ बना हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकार ने अपने वादों को पूरा करने के लिए पहले दिन से ही काम शुरू कर दिया था। पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए संधवां ने कहा कि पहले विकास के नाम पर घोटाले होते थे और सड़कों की मरम्मत सिर्फ कागजों में ही हो जाती थी, जबकि मौजूदा सरकार की ओर से जमीनी स्तर पर काम करवाए जा रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि गांवों में गरीब परिवारों के बच्चों को भी सरकारी नौकरियां मिली हैं। विपक्षी पार्टियों की ओर से नशे के मुद्दे पर सरकार को घेरने के सवाल पर उन्होंने कहा कि सरकार नशे के खात्मे के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। बड़े नशा तस्करों को गिरफ्तार कर जेलों में भेजा गया है। वहीं, नशा तस्करी में शामिल पाए गए अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि समाज के सहयोग से नशे की बाकी समस्या को भी खत्म किया जाएगा। भाजपा और अकाली दल के बीच संभावित गठबंधन को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने इसे ठग गठबंधन करार दिया। उन्होंने कहा कि पंजाब के लोग इन पार्टियों की पुरानी कारगुजारी से अच्छी तरह परिचित हैं। विपक्षी दलों के नेता आपस में ही उलझे हुए हैं और जनता के मुद्दों से दूर हैं। कोटकपूरा विधानसभा क्षेत्र में हुए विकास कार्यों के बारे में उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगुवाई में सड़कों, पुलों और नहरी पानी से जुड़े काम करवाए गए हैं। उन्होंने कहा कि वह जनता के सेवक हैं और बिना किसी भेदभाव के लोगों की सेवा कर रहे हैं। अंत में उन्होंने पंजाब के लोगों को 26 नवंबर को मोगा में होने वाली विशाल रैली में बड़ी संख्या में पहुंचने का न्योता दिया।

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