बटाला में रवनीत बिट्टू के काफिले पर अंडे-टमाटर फेंके, गाड़ियों के शीशे टूटे; बोले- कुछ के पास हथियार थे

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पंजाब के बटाला में पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के काफिले को लेकर हंगामे का मामला सामने आया है। बिट्टू ने आरोप लगाया कि नशा विरोधी यात्रा के दौरान उनके काफिले पर अंडे और टमाटर फेंके गए। उन्होंने दावा किया कि प्रदर्शनकारियों ने कुछ गाड़ियों पर हमला किया और उनके शीशे भी तोड़ दिए। रवनीत बिट्टू के मुताबिक, कार्यक्रम स्थल पर करीब 500 लोग मौजूद थे। उन्होंने कहा कि वह अपनी गाड़ी से लोगों के बीच से होकर निकले। बिट्टू ने बताया कि उन्हें जी-प्लस सुरक्षा मिली हुई है और करीब 100 सुरक्षाकर्मी उनके साथ रहते हैं। उनके अनुसार, स्थानीय डीएसपी और एसपी भी पुलिस बल के साथ मौके पर मौजूद थे। बिट्टू ने आरोप लगाया कि प्रदर्शन के दौरान कुछ लोग लगातार लोगों को घेरने और मारपीट करने के लिए उकसा रहे थे। उन्होंने कहा कि अंडे और टमाटर फेंकना उनके लिए छोटी बात है, क्योंकि उनके दावे के मुताबिक कुछ लोगों के पास हथियार भी थे। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने इस पूरे घटनाक्रम को नशा विरोधी यात्रा से जोड़ते हुए आम आदमी पार्टी सरकार पर भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि पंजाब में नशे के मुद्दे पर सरकार और नशा कारोबारियों के बीच मिलीभगत है। हालांकि, ये आरोप बिट्टू के बयान पर आधारित हैं और इनकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। मामले में अब पुलिस की कार्रवाई और घटना के संबंध में सामने आने वाले आधिकारिक विवरण पर नजर रहेगी।



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