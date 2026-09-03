{"_id":"6a991ea1631301bb17043778","slug":"channi-targets-punjab-government-s-war-on-drugs-campaign-2026-09-03","type":"video","status":"publish","title_hn":"चन्नी ने पंजाब सरकार के ‘नशे के खिलाफ युद्ध’ अभियान पर साधा निशाना","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कांग्रेस नेता और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने पंजाब सरकार की ओर से मादक पदार्थों के खतरे के खिलाफ चलाए जा रहे ‘नशे के खिलाफ युद्ध’ अभियान की आलोचना की है। चन्नी ने सरकार की ओर से नशे के खिलाफ उठाए जा रहे कदमों पर सवाल खड़े करते हुए अभियान की प्रभावशीलता पर निशाना साधा। चन्नी ने कहा कि पंजाब में मादक पदार्थों का मुद्दा गंभीर बना हुआ है और केवल अभियान चलाने से समस्या का समाधान नहीं होगा। उन्होंने सरकार की नशा विरोधी नीति को लेकर भी सवाल उठाए और कहा कि इस दिशा में ठोस एवं प्रभावी कदम उठाए जाने की जरूरत है। कांग्रेस नेता की इस टिप्पणी को पंजाब में नशे के मुद्दे पर सत्तारूढ़ सरकार के खिलाफ विपक्ष के हमले के तौर पर देखा जा रहा है। राज्य में मादक पदार्थों की तस्करी और युवाओं में नशे की समस्या लगातार राजनीतिक बहस का प्रमुख मुद्दा बनी हुई है।



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