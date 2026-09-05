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नशे के खिलाफ पदयात्रा: चंडीगढ़ में स्कूली बच्चों ने ली नशे के खिलाफ शपथ, प्रशासक ने दिखाई हरी झंडी

Sat, 05 Sep 2026 08:46 AM IST
Nivedita न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: Nivedita Updated Sat, 05 Sep 2026 08:46 AM IST
सार

पदयात्रा का मुख्य उद्देश्य युवाओं और समाज में नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूकता फैलाना था। बच्चों ने हाथों में तख्तियां लेकर नशे के खिलाफ नारे लगाए, जिससे माहौल में जोश भर गया। यह आयोजन चंडीगढ़ प्रशासन की नशा मुक्त समाज बनाने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

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Anti-drug walkthon School children in Chandigarh took pledge against drugs Administrator gulab chand kataria
चंडीगढ़ में नशे के खिलाफ पदयात्रा - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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चंडीगढ़ की सुखना लेक पर शुक्रवार को नशे के विरुद्ध एक विशाल पदयात्रा का आयोजन किया गया। इसमें शहर के विभिन्न स्कूलों से आए सैकड़ों बच्चों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। चंडीगढ़ के प्रशासक और पंजाब के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया ने इसे हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
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इस पदयात्रा का मुख्य उद्देश्य युवाओं और समाज में नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूकता फैलाना था। बच्चों ने हाथों में तख्तियां लेकर नशे के खिलाफ नारे लगाए, जिससे माहौल में जोश भर गया। यह आयोजन चंडीगढ़ प्रशासन की नशा मुक्त समाज बनाने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
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राज्यपाल कटारिया ने इस अवसर पर उपस्थित जनसमूह को संबोधित किया। उन्होंने युवाओं से नशे से दूर रहने और स्वस्थ जीवन-शैली अपनाने का आह्वान किया। इस दौरान विभिन्न खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। सभी प्रतिभागियों को नशे के विरोध में शपथ भी दिलाई गई। शपथ में नशे से दूर रहने और दूसरों को भी इसके प्रति जागरूक करने का संकल्प लिया गया। यह पहल प्रशासन के व्यापक नशा विरोधी अभियान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ऐसे आयोजन समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
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