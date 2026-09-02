एसडीओ शमशेर सिंह भुल्लर के खिलाफ कल से पक्का धरना, वाल्मीकि समाज के नेताओं ने किया एलान

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नगर सुधार ट्रस्ट अमृतसर के एसडीओ शमशेर सिंह भुल्लर को लेकर वाल्मीकि समाज के नेताओं ने बड़ा एलान किया है। नेताओं ने कहा कि पीड़ित सफाई सेवक जसबीर कौर से जुड़े मामले को लेकर कल से नगर सुधार ट्रस्ट कार्यालय के बाहर पक्का धरना लगाया जाएगा। वाल्मीकि समाज के नेताओं का आरोप है कि जसबीर कौर से संबंधित मामले में उसे अभी तक इंसाफ नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि मामले को लेकर कई बार संबंधित अधिकारियों के समक्ष अपनी बात रखी गई, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इसके चलते समाज ने अब संघर्ष का रास्ता अपनाने का फैसला किया है। नेताओं ने कहा कि जब तक पीड़ित सफाई सेवक जसबीर कौर को इंसाफ नहीं मिलता और मामले में उचित कार्रवाई नहीं की जाती, तब तक नगर सुधार ट्रस्ट के कार्यालय के बाहर धरना जारी रहेगा। उन्होंने प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच कर पीड़ित को न्याय दिलाने की मांग की। वाल्मीकि समाज के नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि समाज अपने अधिकारों और पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए पीछे नहीं हटेगा।

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