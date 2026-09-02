{"_id":"6a983264e3edc0478c093df1","slug":"video-father-kills-daughter-in-amritsar-2026-09-02","type":"video","status":"publish","title_hn":"अमृतसर में पिता ने बेटी को उतारा मौत के घाट, घर के पीछे दफनाया शव","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमृतसर में थाना मत्तेवाल क्षेत्र में एक पिता ने अपनी 19 वर्षीय बेटी नवनीत कौर की हत्या कर दी। प्रेम संबंधों के संदेह के चलते पिता ने इस वारदात को अंजाम दिया और बाद में घर के पीछे गड्ढा खोदकर शव को दफना दिया। मृतका की मां के घर लौटने पर बेटी के गायब होने का पता चला, जिसके बाद पुलिस को सूचित किया गया। घटना का विवरण पुलिस को सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची और घर के पीछे खुदी हुई मिट्टी देखी। जेसीबी की मदद से खुदाई करने पर करीब तीन फुट गहरे गड्ढे से नवनीत कौर का शव बरामद हुआ। घटना को अंजाम देने के बाद से आरोपी पिता फरार है। पुलिस ने मृतका की मां के बयानों के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है।

... और पढ़ें