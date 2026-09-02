Amritsar News: एसजीपीसी का प्रतिनिधिमंडल नेपाल में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने पहुंचा

अमृतसर। नेपाल में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए एसजीपीसी का एक प्रतिनिधिमंडल बुधवार को बिदूर पहुंचा। प्रतिनिधिमंडल ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर स्थानीय लोगों और प्रशासन से मुलाकात की।उन्होंने राहत कार्यों और पीड़ितों की जरूरतों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने नेपाल के गृह मंत्री सूदन और गृह विभाग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी दर्शन राज से भी भेंट की। एसजीपीसी ने राहत सामग्री पहुंचाने की अनुमति मांगी, जिसे प्रशासन ने स्वीकार कर निर्देश जारी किए। एसजीपीसी अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी के निर्देश पर यह दल पहुंचा। भाई गुरचरण सिंह ग्रेवाल ने बिदूर में बाढ़ की तबाही को गंभीर बताया। उन्होंने प्रभावी राहत के लिए प्रशासन से समन्वय पर जोर दिया। नेपाल के सिख नेता अंगद सिंह और हरपाल सिंह भी मौजूद रहे।