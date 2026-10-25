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अमृतसर: परविंदर सिंह झोटा को इंसाफ दिलाने के लिए किसान मजदूर संघर्ष कमेटी आज करेगी प्रदर्शन

शाहिल शर्मा

Updated Sun, 25 Oct 2026 11:44 AM IST Updated Sun, 25 Oct 2026 11:44 AM IST







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परविंदर सिंह झोटा को इंसाफ दिलाने की मांग को लेकर मानसा मोर्चे की ओर से दिए गए आह्वान पर किसान मजदूर संघर्ष कमेटी पंजाब की ओर से रविवार को विभिन्न स्थानों पर प्रदर्शन किए जाएंगे। इस दौरान आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा। ... और पढ़ें

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