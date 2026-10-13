अमृतसर: मौसम को देखते भगतावाला मंडी में धान के पुख्ता प्रबंध का प्रशासन का दावा, किसान ने खुले में फसल पड़ी होने की बात कही

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भगतावाला दाना मंडी में प्रशासन की ओर से धान की खरीद और सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध होने का दावा किया जा रहा है, लेकिन मंडी में फसल की स्थिति को लेकर किसानों की चिंताएं भी सामने आ रही हैं। चाटीविंड निवासी किसान वस्सन सिंह ने बताया कि मंडी में उनका धान खुले में पड़ा है, जिससे मौसम खराब होने की स्थिति में फसल को नुकसान पहुंचने की आशंका है। वहीं, आढ़ती एसोसिएशन के प्रधान नरिंदर बहल ने कहा कि मंडी में किसानों की धान की लिफ्टिंग साथ-साथ करवाई जा रही है। मौसम को ध्यान में रखते हुए धान की लोडिंग समय पर की जा रही है। उन्होंने बताया कि फसल को बारिश से बचाने के लिए बारदाने और तिरपालों का भी प्रबंध किया गया है, ताकि खुले आसमान के नीचे पड़ी धान की फसल को नुकसान न पहुंचे। डिप्टी कमिश्नर दलविंदर सिंह ने संबंधित अधिकारियों को मंडियों में आवश्यक प्रबंध बनाए रखने और धान की लिफ्टिंग में तेजी लाने के निर्देश दिए, ताकि बारिश के कारण खुले में रखी फसल को नुकसान से बचाया जा सके।

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