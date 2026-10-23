उमरिया: 24 वर्षीय विवाहिता की संदिग्ध मौत, मायके पक्ष ने जताई हत्या की आशंका; पोस्टमार्टम-वीडियोग्राफी की मांग

उमरिया जिले के इंदवार थाना अंतर्गत ग्राम चितराव में 24 वर्षीय विवाहिता प्रतिभा यादव की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। घटना के बाद मृतका के मायके पक्ष ने हत्या की आशंका जताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की। शव को देखने के बाद परिजनों ने शरीर पर चोट के निशान होने का दावा किया और पोस्टमार्टम जिला चिकित्सालय शहडोल में महिला डॉक्टर से कराने की मांग पर अड़ गए। स्थिति ऐसी बनी कि मानपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में करीब 25 महिला-पुरुष परिजन मौजूद रहे।जानकारी के अनुसार, प्रतिभा यादव का विवाह वर्ष 2015 में संतोष यादव के साथ हुआ था। उसके तीन बच्चे हैं और मायका शहडोल जिले के ग्राम ठेगरहा में है। प्रतिभा की मौत की खबर मिलने के बाद मायके पक्ष के लोग मानपुर अस्पताल पहुंचे, जहां शव देखने के बाद उन्होंने कई सवाल उठाए।मृतका के मायके पक्ष का दावा है कि प्रतिभा ने दोपहर करीब एक बजे अपने चाचा को फोन कर उसके साथ मारपीट किए जाने की सूचना दी थी। परिजनों का कहना है कि इस बातचीत की रिकॉर्डिंग भी उनके पास मौजूद है। इसके बाद शाम करीब पांच बजे एक रिश्तेदार के माध्यम से उन्हें प्रतिभा की मौत की जानकारी मिली।परिजनों के मुताबिक, उन्हें बताया गया कि प्रतिभा का शव बांध में पानी से बाहर निकाला गया था। दोपहर में कथित मारपीट की सूचना और कुछ घंटे बाद मौत की खबर मिलने के बीच की परिस्थितियों को लेकर मायके पक्ष ने संदेह जताया है। हालांकि, फोन पर हुई बातचीत और घटना के वास्तविक क्रम की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।अस्पताल में शव देखने के बाद परिजनों ने गाल और शरीर के अन्य हिस्सों पर चोट के निशान होने का दावा किया। उन्होंने गले पर दबाव जैसे निशान और शरीर पर गेहूं का भूसा लगा होने की बात भी कही। इन परिस्थितियों के आधार पर उन्होंने मृत्यु को संदिग्ध बताते हुए मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग रखी। परिजन चाहते थे कि पोस्टमार्टम शहडोल जिला चिकित्सालय में महिला डॉक्टर से कराया जाए। साथ ही, पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी कराने की मांग भी की गई, ताकि मृत्यु के कारणों को लेकर उठ रहे सवालों का स्पष्ट जवाब मिल सके।इस संबंध में इंदवार थाना प्रभारी नंदलाल धुर्वे ने बताया कि चितराव गांव में एक महिला पानी में गिर गई थी। मायके पक्ष के लोगों के आने के बाद पोस्टमार्टम को लेकर आपत्ति जताई गई और उन्होंने शहडोल में पोस्टमार्टम कराने की मांग की। थाना प्रभारी के अनुसार, परिजनों की मांग पर शव को शहडोल भेज दिया गया है।फिलहाल प्रतिभा की मौत का वास्तविक कारण स्पष्ट नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस जांच के बाद ही यह सामने आ सकेगा कि महिला की मौत किन परिस्थितियों में हुई। मायके पक्ष द्वारा लगाए गए आरोपों की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी।