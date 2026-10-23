मध्य प्रदेश: उज्जैन में बाबा महाकाल का भांग से विशेष श्रृंगार, भस्म आरती में गूंजे जय श्री महाकाल के जयकारे

विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में शुक्रवार सुबह चार बजे हुई भस्म आरती के दौरान बाबा महाकाल का विशेष पूजन-अभिषेक कर आकर्षक श्रृंगार किया गया। अश्विन शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि पर भगवान महाकाल का पंचामृत से अभिषेक किया गया। इसके बाद बाबा महाकाल को भस्म अर्पित की गई। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंचे और बाबा महाकाल के दिव्य स्वरूप के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। भक्तों के जय श्री महाकाल के जयकारों से मंदिर परिसर गूंज उठा।

पंचामृत अभिषेक के बाद बाबा महाकाल का हुआ विशेष श्रृंगार

विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर के पुजारी पंडित महेश शर्मा ने बताया कि शुक्रवार को अश्विन शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि पर बाबा महाकाल का विशेष श्रृंगार किया गया। भस्म आरती के लिए सुबह चार बजे मंदिर के पट खुलते ही पुजारीगण ने गर्भगृह में स्थापित सभी देवी-देवताओं की प्रतिमाओं का पूजन किया। इसके बाद भगवान महाकाल का जलाभिषेक किया गया और दूध, दही, घी, शक्कर तथा फलों के रस से तैयार पंचामृत अर्पित कर अभिषेक किया गया।

पूजन के दौरान प्रथम घंटाल बजाकर भगवान को हरि ओम का जल अर्पित किया गया। इसके बाद कपूर आरती की गई। फिर बाबा महाकाल को चांदी का मुकुट और मुंडमाला धारण कराई गई।

भांग से किया गया बाबा महाकाल का श्रृंगार

शुक्रवार को हुए श्रृंगार की विशेष बात यह रही कि बाबा महाकाल का भांग से श्रृंगार किया गया। भस्म आरती में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। भक्तों ने भगवान महाकाल के इस दिव्य स्वरूप के दर्शन किए और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान श्रद्धालु बाबा महाकाल की भक्ति में लीन नजर आए और मंदिर परिसर में जय श्री महाकाल के जयकारे गूंजते रहे।

धार्मिक मान्यता के अनुसार, भस्म अर्पित करने के बाद भगवान महाकाल निराकार से साकार स्वरूप में दर्शन देते हैं। इसी मान्यता के चलते भस्म आरती को बाबा महाकाल की पूजा का विशेष और महत्वपूर्ण अनुष्ठान माना जाता है।

शरद पूर्णिमा तक लागू रहेगा आरतियों का संशोधित समय

श्री महाकालेश्वर मंदिर में आरतियों का संशोधित समय आश्विन मास की पूर्णिमा यानी शरद पूर्णिमा तक प्रभावी रहेगा। मंदिर में प्रतिदिन होने वाली प्रमुख आरतियों का समय इस प्रकार है।

भस्म आरती: सुबह 4:00 से 6:00 बजे तक

दध्योदक आरती: सुबह 7:00 से 7:45 बजे तक

भोग आरती: सुबह 10:00 से 10:45 बजे तक

संध्या पूजन: शाम 5:00 से 5:45 बजे तक

संध्या आरती: शाम 7:00 से 7:45 बजे तक

शयन आरती: रात 10:30 से 11:00 बजे तक

महाकालेश्वर मंदिर से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर

श्री महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन, आरती, पूजन और दान सहित अन्य जानकारियां प्राप्त करने के लिए श्रद्धालु मंदिर की हेल्पलाइन पर संपर्क कर सकते हैं। मंदिर प्रशासन की ओर से उपलब्ध कराए गए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर पर भी जानकारी ली जा सकती है।

टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर: 18002331008

अन्य संपर्क नंबर: 0734-2559272

0734-2559275

0734-2559276

0734-2559277

इन नंबरों पर श्रद्धालु 24 घंटे संपर्क कर श्री महाकालेश्वर मंदिर से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।