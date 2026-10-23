एमपी: दमोह में अवैध हथियारों के साथ पांच आरोपी गिरफ्तार, शहर में दहशत फैलाने की थी तैयारी

शहर में अवैध हथियार लेकर घूम रहे पांच युवकों को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से एक पिस्टल और दो चाकू सहित अन्य हथियार बरामद किए गए हैं। पुलिस को सूचना मिली थी कि पांचों युवक गजानन टेकरी के पास हथियार लेकर घूम रहे हैं और इनके जरिए शहर में दहशत फैलाने की तैयारी कर रहे हैं। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की और पांचों को पकड़ लिया। आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। न्यायालय में पेश करने के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया।
मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने की घेराबंदी
कोतवाली थाना प्रभारी मनीष कुमार के अनुसार, पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि गजानन टेकरी के पास पांच युवक अवैध हथियार लेकर घूम रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घेराबंदी कर पांचों युवकों को पकड़ लिया। तलाशी के दौरान उनके कब्जे से एक पिस्टल, दो चाकू और अन्य हथियार बरामद किए गए।पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों की पहचान राजकुमार चक्रवर्ती, अरविंद कोरी, राहुल यादव, भूपेंद्र घारू और मोहन बंसल के रूप में की है। सभी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की गई।
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न्यायालय में पेशी के बाद जेल भेजे गए आरोपी
पुलिस ने गुरुवार शाम सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश किया। न्यायालय से जेल भेजने के आदेश मिलने के बाद रात करीब नौ बजे आरोपियों को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया। प्रक्रिया पूरी होने के बाद सभी को जेल भेज दिया गया।
हथियार कहां से आए, पुलिस कर रही जांच
कोतवाली थाना प्रभारी मनीष कुमार के मुताबिक, पुलिस को सूचना मिली थी कि आरोपी अवैध हथियारों के जरिए शहर में दहशत फैलाने की फिराक में थे। पुलिस अब बरामद हथियारों के स्रोत का पता लगाने में जुटी है। साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि आरोपियों ने हथियार कहां से हासिल किए और उनके संपर्क में अन्य कौन-कौन लोग हैं। पुलिस आरोपियों के पास हथियार रखने के उद्देश्य और मामले में अन्य लोगों की संभावित संलिप्तता की भी जांच कर रही है। जांच पूरी होने के बाद ही हथियारों की आपूर्ति और कथित योजना से जुड़े अन्य तथ्यों का खुलासा हो सकेगा।