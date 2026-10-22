उमरिया: पिपरिया नाका पर रेत रोकने को लेकर भिड़े कंपनी कर्मचारी और ग्रामीण, दोनों पक्षों ने की शिकायत

उमरिया जिले के नेशनल हाईवे-43 स्थित पिपरिया नाका पर रेत परिवहन को लेकर विवाद सामने आया है। कथित तौर पर अवैध रेत लेकर जा रही ट्रैक्टर-ट्रॉली को रोकने की कोशिश के बाद रेत कंपनी के कर्मचारियों और ग्रामीणों के बीच विवाद हो गया। दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर मारपीट और गाली-गलौज करने के आरोप लगाए हैं। मामला कोतवाली थाने तक पहुंच गया है, जहां दोनों पक्षों की शिकायत पर पुलिस जांच कर रही है।



जानकारी के अनुसार, बुधवार को पिपरिया नाका से कथित तौर पर अवैध रेत लेकर एक ट्रैक्टर-ट्रॉली गुजर रही थी। इसी दौरान रेत कंपनी के कर्मचारी जीतू सिंह ने ट्रैक्टर-ट्रॉली को रोकने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि इसी बात को लेकर मौके पर विवाद शुरू हो गया। देखते ही देखते मामला इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के बीच कहासुनी के साथ मारपीट और गाली-गलौज के आरोप लगने लगे।



ये भी पढ़ें- खेत की मेड़ को लेकर बिगड़ी बात तो युवक को लाठी-डंडों से पीट-पीटकर मार डाला, मां समेत चार घायल



ट्रैक्टर रोकने पर शुरू हुआ विवाद

रेत कंपनी के कर्मचारियों का आरोप है कि जब उन्होंने ट्रैक्टर-ट्रॉली को रोकने का प्रयास किया, तब ग्रामीणों ने उनके साथ मारपीट की और गाली-गलौज की। कंपनी कर्मचारियों के मुताबिक, रेत परिवहन को रोकने की कोशिश के दौरान ही विवाद की स्थिति बनी। वहीं, ग्रामीणों की ओर से भी कंपनी कर्मचारियों पर मारपीट और गाली-गलौज करने के आरोप लगाए गए हैं। दोनों पक्ष अपनी-अपनी शिकायत लेकर कोतवाली थाने पहुंचे। ग्रामीणों की ओर से सुमित राय ने शिकायत की, जबकि रेत कंपनी की ओर से भी पुलिस को शिकायत दी गई है।



दोनों पक्ष आमने-सामने, पुलिस कर रही जांच

मामले में फिलहाल दोनों पक्षों के आरोप सामने आए हैं। विवाद की वास्तविक वजह, कथित मारपीट की परिस्थितियों और घटनाक्रम की पुष्टि पुलिस जांच के बाद ही हो सकेगी। ट्रैक्टर-ट्रॉली में ले जाई जा रही रेत वैध थी या अवैध, इसकी भी आधिकारिक पुष्टि उपलब्ध जानकारी में नहीं हुई है। कोतवाली थाना प्रभारी मदनलाल मरावी ने गुरुवार को बताया कि मामले में दोनों पक्षों की ओर से शिकायत प्राप्त हुई है। पुलिस शिकायतों के आधार पर मामले की जांच कर रही है। जांच में सामने आने वाले तथ्यों के अनुसार नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।



पिपरिया नाका पर हुआ यह विवाद रेत परिवहन की निगरानी और कथित अवैध रेत के आवागमन को लेकर सवाल खड़े करता है। हालांकि, अभी किसी भी पक्ष के आरोपों को जांच में प्रमाणित नहीं माना जा सकता। अब पुलिस जांच के बाद ही स्पष्ट होगा कि विवाद किन परिस्थितियों में हुआ और मामले में आगे क्या कार्रवाई की जाती है।