खूनी संघर्ष: खेत की मेड़ को लेकर बिगड़ी बात तो युवक को लाठी-डंडों से पीट-पीटकर मार डाला, मां समेत चार घायल

पोरसा थाना क्षेत्र के सिंगपुरा गांव में खेत की मेड़ तोड़ने और ट्रैक्टर रोकने को लेकर दो पक्षों के बीच हुआ विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। आरोप है कि लाठी-डंडों से लैस लोगों ने एक परिवार पर हमला कर दिया। इस दौरान गोली चलने की भी बात सामने आई है। मारपीट में गंभीर रूप से घायल 23 वर्षीय युवक की मौत हो गई। परिजन उसे इलाज के लिए ग्वालियर लेकर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया।

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