उमरिया में हाथियों का झुंड खेतों में घुसा: धान की खड़ी फसल रौंदी, किसानों की बढ़ी चिंता; भारी नुकसान का अंदेशा

उमरिया जिले के ग्राम रायपुर में इन दिनों किसानों की चिंता बढ़ गई है। जंगल की ओर से पहुंचे हाथियों के झुंड ने खेतों में खड़ी धान की फसल को नुकसान पहुंचाया है। रात के समय हाथियों के खेतों में पहुंचने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। किसानों का कहना है कि महीनों की मेहनत के बाद तैयार हो रही धान की फसल को हाथियों ने रौंद दिया, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है।ग्रामीणों के मुताबिक, हाथियों का झुंड रात के अंधेरे में खेतों की ओर पहुंचा। खेतों में घुसने के बाद हाथियों ने धान की खड़ी फसल को रौंदते हुए काफी क्षेत्र में नुकसान पहुंचाया। सुबह जब किसान खेतों में पहुंचे तो कई स्थानों पर धान की फसल जमीन पर बिछी मिली। फसल की यह स्थिति देखकर किसानों के सामने मेहनत के साथ-साथ आर्थिक नुकसान की चिंता भी खड़ी हो गई।धान की फसल इस समय किसानों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यही फसल उनके परिवार की आय और सालभर की जरूरतों का बड़ा सहारा होती है। ऐसे में हाथियों के खेतों में पहुंचने से किसानों की चिंता लगातार बढ़ रही है। ग्रामीणों को आशंका है कि यदि हाथियों का झुंड दोबारा खेतों की ओर पहुंचा तो बची हुई फसल को भी नुकसान हो सकता है। हाथियों की मौजूदगी के कारण ग्रामीण रात में खेतों की तरफ जाने से भी डर रहे हैं। एक तरफ खेतों में खड़ी फसल को बचाने की चिंता है, तो दूसरी तरफ जंगली हाथियों से आमना-सामना होने का खतरा भी बना हुआ है। ग्रामीणों की मांग है कि वन विभाग की टीम क्षेत्र में लगातार निगरानी रखे, ताकि हाथियों की गतिविधियों पर नजर रखी जा सके।प्रभावित किसानों ने वन विभाग से मौके पर पहुंचकर फसलों का निरीक्षण और नुकसान का आकलन कराने की मांग की है। किसानों का कहना है कि जिन खेतों में हाथियों ने फसल बर्बाद की है, वहां नियमानुसार नुकसान का सर्वे कराकर प्रभावित किसानों को राहत दिलाई जानी चाहिए।ये भी पढ़ें-उमरिया जिले में जंगल से लगे ग्रामीण क्षेत्रों में हाथियों की आवाजाही समय-समय पर सामने आती रही है। हाथियों का खेतों तक पहुंचना केवल फसल नुकसान तक सीमित नहीं रहता, बल्कि ग्रामीणों की सुरक्षा को लेकर भी चिंता पैदा करता है। ऐसे में रायपुर के ग्रामीण चाहते हैं कि हाथियों की निगरानी के साथ किसानों को भी आवश्यक सावधानियों की जानकारी दी जाए।फिलहाल, रायपुर में हाथियों द्वारा धान की फसल को नुकसान पहुंचाए जाने के बाद किसान प्रशासन और वन विभाग की ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं। अब निगाह इस बात पर है कि फसल नुकसान का कितना आकलन होता है और किसानों को राहत दिलाने के लिए विभाग की ओर से क्या कदम उठाए जाते हैं।