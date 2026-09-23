एमपी में खुलेंगे 9 नए आयुर्वेदिक कॉलेज: 184 करोड़ के 25 आयुष भवनों की सौगात, जनता के लिए खुला हर्बल गार्डन

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मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 9 नए आयुर्वेदिक महाविद्यालय स्थापित करने की शुरुआत की गई है। अभी प्रदेश में 9 आयुष महाविद्यालय संचालित हैं, जबकि 8 नए आयुर्वेदिक महाविद्यालय निर्माणाधीन हैं। सरकार के अनुसार आयुष विभाग के बजट में वर्ष 2002-03 की तुलना में 16 गुना वृद्धि हुई है। पर्यटन स्थलों पर 12 आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर भी विकसित किए जा रहे हैं।कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कुल 25 आयुष भवनों, अस्पतालों और महाविद्यालयों से जुड़ी परियोजनाओं की सौगात दी। इनमें करीब 4.70 करोड़ रुपये की लागत से बने 12 आयुष भवनों का लोकार्पण और करीब 179 करोड़ रुपये की लागत से 13 भवनों की आधारशिला शामिल है। डिंडोरी के नए आयुर्वेद महाविद्यालय को जनजातीय बहुल क्षेत्र में आयुर्वेद चिकित्सा को बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण परियोजना बताया गया।राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस पर भोपाल के पंडित खुशीलाल शर्मा आयुर्वेद महाविद्यालय में तैयार 6 एकड़ के स्टेट कंपोजिट हर्बल गार्डन का लोकार्पण हुआ। इसके साथ ही हर्बल गार्डन ऑफ स्टेट इंपोर्टेंस में आम लोगों के प्रवेश की शुरुआत भी की गई।कार्यक्रम में आयुष इंटर्न चिकित्सकों के स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग भी उठी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि इस विषय पर आयुष मंत्री इंदर सिंह परमार से चर्चा के बाद निर्देश दिए जा चुके हैं। उन्होंने इंटर्न चिकित्सकों को जल्द ही इस मामले में शुभ समाचार मिलने की बात कही।आयुष मंत्री इंदर सिंह परमार ने बताया कि प्रदेश में वर्तमान में 1,773 आयुर्वेदिक औषधालय, 800 आयुष्मान आरोग्य मंदिर और 58 आयुष विंग संचालित हैं। उनके अनुसार वर्ष 2023 तक प्रदेश में 7 आयुर्वेदिक तथा 2 होम्योपैथी और यूनानी महाविद्यालय थे। अब 9 आयुष महाविद्यालय संचालित हैं। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में आयुर्वेद को बीमारी के इलाज के साथ बचाव और संतुलित जीवनशैली से जोड़ते हुए कहा कि आहार, विचार और व्यवहार में संतुलन स्वस्थ जीवन का आधार है। उन्होंने योग और आयुर्वेद को जीवनशैली का हिस्सा बनाने पर जोर दिया।