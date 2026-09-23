एमपी: 79 की उम्र में दिग्विजय की 950 KM पदयात्रा, रोज 8 KM की प्रैक्टिस; 20 अक्टूबर से शुरुआत, क्या है वजह?

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पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह 79 साल की उम्र में करीब 950 किलोमीटर की पदयात्रा की तैयारी में जुट गए हैं। 20 अक्टूबर, विजयादशमी से वे उज्जैन से अयोध्या तक ‘सनातन स्वाभिमान यात्रा’ शुरू करेंगे। यात्रा से पहले उन्होंने पैदल चलने की प्रैक्टिस शुरू कर दी है और इन दिनों हर दिन करीब 8 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं। यात्रा मध्यप्रदेश के उज्जैन से शुरू होकर आगर-मालवा, शाजापुर, राजगढ़, गुना और टीकमगढ़ होते हुए ओरछा से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी और अयोध्या पहुंचेगी। दिग्विजय सिंह ने यात्रा को गैर-राजनीतिक बताया है। उनका कहना है कि इसमें किसी राजनीतिक दल के झंडे या बैनर नहीं होंगे। उनके मुताबिक यात्रा का उद्देश्य धर्म और आस्था से जुड़े मामलों में पारदर्शिता की मांग उठाना है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए मिले चंदे और चढ़ावे में कथित अनियमितताओं को लेकर भी वे सवाल उठाते रहे हैं। उनका कहना है कि वे अयोध्या पहुंचकर दान का हिसाब मांगेंगे और इस मामले में याचिका भी दायर करेंगे।