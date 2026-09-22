श्रावक संस्कार शिविर: इंदौर पहुंचे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, संत सुधासागरजी महाराज से लिया आशीर्वाद

इंदौर के दलाल बाग में आयोजित 33वें अखिल भारतीय श्रावक संस्कार शिविर में शामिल होने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इंदौर पहुंचे। बिरला सीधे कार्यक्रम स्थल पहुंचे, जहां उन्होंने मुनिपुंगव श्री 108 सुधासागर जी महाराज की चरण वंदना कर आशीर्वाद लिया। दशलक्षण पर्व के तहत 16 से 25 सितंबर तक आयोजित इस शिविर में देशभर से हजारों श्रद्धालु और शिविरार्थी शामिल हो रहे हैं।

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