हाईकोर्ट: न्यायिक जांच आयोग के समक्ष रखें याचिका में उठाए गए मुद्दे, सागर शराब कांड संबंधित याचिका का निराकरण

सागर जिले में जहरीली शराब के कारण हुई लोगों की मौत के मामले में निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी। सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से बताया गया कि घटना के कारणों की जांच के लिए आयोग का गठन कर हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को जांच का दायित्व दिया गया है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अल्पेश वाई कोगजे तथा जस्टिस विवेक जैन की युगलपीठ ने उठाए गए मुद्दे को जांच आयोग के समक्ष प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता देते हुए याचिका का निराकरण कर दिया।

विज्ञापन