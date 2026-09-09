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Ujjain: Uproar over the relocation of the 'Khade Hanuman' temple; devotees continue to protest; the issue has
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Ujjain: खड़े हनुमान मंदिर के विस्थापन पर बवाल, भक्तों का विरोध जारी, जेसीबी कार्रवाई के बाद गरमाया मामला
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