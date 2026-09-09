भोपाल: गर्लफ्रेंड से विवाद के बाद रईसजादे ने किराए की थार से मचाया तांडव, काॅलोनी का गेट तोड़ा; पुलिस क्या बोली

अपनी प्रेमिका से हुए विवाद के बाद आक्रोशित एक रईसजादे ने किराए की थार गाड़ी से पूरी कॉलोनी में दहशत फैला दी। मिसरोद थाना क्षेत्र स्थित फॉरच्यून हेरीटेज कॉलोनी में मंगलवार-बुधवार की दरमियानी रात 10.30 बजे हुए इस सनसनीखेज वाकये का सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है। बेकाबू रफ्तार से दौड़ती थार ने कॉलोनी के सुरक्षा गेट को उखाड़ फेंका और कतार में खड़ी छह से अधिक गाड़ियों को बेरहमी से रौंद डाला। चीख-पुकार और भगदड़ के बीच लोगों ने बमुश्किल अपनी जान बचाई।

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मिसरोद थाना प्रभारी रतन सिंह परिहार के आरोपी युवक का अपनी गर्लफ्रेंड से झगड़ा हुआ था, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने उसे फटकार लगाई थी। इसी का बदला लेने के लिए वह किराए पर थार जीप लेकर पहुंचा और वारदात को अंजाम दिया। प्रत्यक्षदर्शियों और सीसीटीवी फुटेज के अनुसार, सुरक्षा गार्ड्स ने खतरा भांपकर कॉलोनी का गेट बंद करने का प्रयास किया, लेकिन आरोपी गेट को टक्कर मारकर अंदर दाखिल हो गया। सड़क पर मौजूद लोगों ने सही समय पर भागकर खुद को बचाया, वरना यह अनियंत्रित वाहन कई मासूमों को अपनी चपेट में ले सकता था।स्थानीय निवासी कमल सिंह सोलंकी की शिकायत पर मिसरोद थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। थाना प्रभारी परिहार के अनुसार आरोपी को जल्द गिरफ्तारी का नोटिस भेजा जाएगा। हालांकि, रहवासियों में इस बात को लेकर गहरा असंतोष है कि जानलेवा कृत्य के बावजूद पुलिस ने आरोपी पर बेहद साधारण धाराएं लगाई हैं। पुलिस फिलहाल सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच को आगे बढ़ा रही है और थार उपलब्ध कराने वाले रेंटल प्रोवाइडर से भी पूछताछ की जा रही है। आरोपी रईसजादा बताया जा रहा है। हालांकि, उसके नाम का खुलासा पुलिस ने अभी तक नहीं किया है। पुलिस का तर्क है कि कार मालिक के मिलने के बाद पता चलेगा कि उसने किस युवक को किराये पर कार दी थी।