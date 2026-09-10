शिवपुरी: अवैध शराब के खिलाफ महिलाओं का हल्लाबोल, लाठियां और शराब की बोतलें लेकर महिलाएं थाने पहुंचीं

शिवपुरी जिले के भौंती क्षेत्र में अवैध शराब बिक्री के खिलाफ गुरुवार को महिलाओं का गुस्सा सड़क पर उतर आया। दिनेश सगर युवा शक्ति के नेतृत्व में बड़ी संख्या में महिलाओं ने मनपुरा से भौंती थाना तक पैदल मार्च निकाला। हाथों में लाठियां और शराब की बोतलें लेकर महिलाएं थाने पहुंचीं और क्षेत्र में कथित रूप से चल रही अवैध कलारियों के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया।महिलाओं का आरोप है कि क्षेत्र में अवैध रूप से शराब की बिक्री लंबे समय से जारी है। गांव और आसपास के इलाकों में जगह-जगह शराब उपलब्ध होने के कारण इसका असर परिवारों पर पड़ रहा है। महिलाओं का कहना है कि शराब के कारण घरों की आर्थिक स्थिति बिगड़ रही है और पारिवारिक विवाद भी बढ़ रहे हैं।पैदल मार्च के दौरान महिलाओं ने कथित अवैध कलारियों से शराब उठाई। इसके बाद शराब की बोतलों और अन्य सामग्री को लेकर महिलाएं मनपुरा से भौंती थाना पहुंचीं। थाने के सामने महिलाओं ने शराब को सड़क पर फेंक दिया। इसके बाद लाठियों से शराब की बोतलें फोड़कर अपना विरोध दर्ज कराया।प्रदर्शन के दौरान महिलाओं ने प्रशासन और पुलिस से मांग की कि क्षेत्र में अवैध शराब के कारोबार पर तत्काल रोक लगाई जाए। महिलाओं का कहना है कि यदि अवैध शराब की बिक्री पर प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई तो आने वाले दिनों में आंदोलन को और बड़ा किया जाएगा।महिलाओं ने आरोप लगाया कि अवैध कलारियों के कारण गांव के माहौल पर भी प्रतिकूल असर पड़ रहा है। उनका कहना है कि शराब आसानी से उपलब्ध होने के कारण युवा भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। महिलाओं ने पुलिस से अवैध शराब बेचने वालों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद रहीं। पैदल मार्च के चलते इलाके में लोगों की भीड़ जमा हो गई और कुछ समय के लिए माहौल प्रदर्शनकारी रहा।महिलाओं का कहना है कि उनका विरोध किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं, बल्कि अवैध शराब के कारोबार के खिलाफ है। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि क्षेत्र में संचालित कथित अवैध शराब की दुकानों और कलारियों की जांच कराई जाए और दोषी पाए जाने वालों पर कार्रवाई की जाए। फिलहाल महिलाओं के प्रदर्शन के बाद पुलिस और प्रशासन के सामने क्षेत्र में अवैध शराब बिक्री को लेकर कार्रवाई का दबाव बढ़ गया है। अब देखना होगा कि महिलाओं की शिकायत और मांग पर पुलिस-प्रशासन क्या कदम उठाता है।