शिवपुरी में दर्दनाक हादसा: कोलारस में नदी में डूबने से दो बच्चों की मौत, नहाने के दौरान गहरे पानी में समाए

शिवपुरी जिले के कोलारस नगर में बुधवार को एक दर्दनाक हादसे में दो बच्चों की नदी में डूबने से मौत हो गई। हादसा जेल कॉलोनी के पास खच्चू कॉलोनी क्षेत्र से बहने वाली ग्रामीण नदी में हुआ। बताया जा रहा है कि दोनों बच्चे नदी में नहाने के लिए पहुंचे थे। इसी दौरान वे गहरे पानी में चले गए और डूब गए।हादसे के बाद मौके पर मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई। बच्चों के नदी में डूबने की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोग उन्हें बचाने के लिए नदी में उतरे। काफी मशक्कत के बाद दोनों बच्चों को पानी से बाहर निकाला गया।इसके बाद दोनों को तत्काल उपचार के लिए कोलारस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। हालांकि अस्पताल पहुंचने से पहले ही दोनों बच्चों की मौत हो चुकी थी। डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया।मृतकों की पहचान सलमान खान के पुत्र डब्बू खान और इशराहिल खान के पुत्र इशरत खान के रूप में बताई गई है। दोनों बच्चों की मौत की खबर जैसे ही परिवारों तक पहुंची, घर में कोहराम मच गया। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल की जानकारी जुटाने के साथ ही मामले में आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।स्थानीय लोगों के मुताबिक नदी में पानी गहरा होने के बावजूद बच्चे नहाने के लिए वहां पहुंच गए थे। हादसे ने एक बार फिर बच्चों के नदी, तालाब और अन्य जलस्रोतों के पास जाने के दौरान सतर्कता बरतने की जरूरत को सामने ला दिया है।फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। दो मासूम बच्चों की एक साथ हुई मौत से कोलारस क्षेत्र में भी शोक का माहौल है। परिवारों के लिए यह हादसा बेहद दर्दनाक है।