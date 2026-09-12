अभ्यास मंडलः सजग युवा और निर्भीक मीडिया ही मजबूत लोकतंत्र की रीढ़: सुमित अवस्थी

1 of 3 मेधावी छात्रों का सम्मान किया गया। - फोटो : अमर उजाला, डिजिटल डेस्क, इंदौर







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शहर की प्रतिष्ठित वैचारिक संस्था अभ्यास मंडल का 68वां स्थापना दिवस समारोह गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ। संस्था की 68 वर्षों की गौरवमयी यात्रा के प्रतीक स्वरूप 68 दीप प्रज्वलित किए गए। समारोह के मुख्य वक्ता देश के जाने-माने वरिष्ठ पत्रकार सुमित अवस्थी थे। उन्होंने "आज का युवा, मीडिया और लोकतंत्र" विषय पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि सजग युवा और निर्भीक मीडिया ही किसी भी जीवंत लोकतंत्र की वास्तविक रीढ़ होते हैं। जब युवा सही दिशा में सवाल पूछना शुरू करता है, तभी लोकतांत्रिक मूल्य और अधिक मजबूत होते हैं।

2 of 3 68 दीप प्रज्वलित किए गए। - फोटो : अमर उजाला, डिजिटल डेस्क, इंदौर

वायरल होना सच होने की गारंटी नहीं

अवस्थी ने कहा कि आज सूचनाओं की बाढ़ के दौर में युवा पीढ़ी के सामने सबसे बड़ी चुनौती सही और गलत सूचना के बीच अंतर करने की है। उन्होंने युवाओं को संदेश देते हुए कहा कि "रील नहीं, रीयल बनने पर विश्वास रखें। वायरल होना सच होने की गारंटी नहीं है।" सोशल मीडिया पर मिलने वाली हर सूचना को सच मान लेने के बजाय अपने विवेक का प्रयोग करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के भी अब 'सोशल' होने पर सवाल उठने लगे हैं, इसलिए आवश्यक है कि युवा किसी सूचना को आगे बढ़ाने से पहले उसकी विश्वसनीयता पर विचार करें।

3 of 3 वरिष्ठ पत्रकार सुमित अवस्थी। - फोटो : अमर उजाला, डिजिटल डेस्क, इंदौर