काले कुत्ते का आतंक: शिवपुरी में 35 से ज्यादा लोगों को काटा, बच्चे समेत कई घायल; नगर पालिका की टीम ने पकड़ा

शिवपुरी में एक काले श्वान ने कई इलाकों में दहशत फैला दी। मनियर, गुरुद्वारा चौराहा, लुहारपुरा और पुरानी शिवपुरी के राधा रमण मंदिर क्षेत्र में आवारा श्वान ने 35 से ज्यादा लोगों को काटकर घायल कर दिया। घायलों में बच्चे समेत कई लोग शामिल हैं। घटना के बाद बड़ी संख्या में लोग उपचार के लिए जिला अस्पताल पहुंचे, जहां उन्हें रेबीज का इंजेक्शन लगाया गया। कुछ लोगों ने निजी अस्पतालों में भी उपचार कराया।



बताया जा रहा है कि श्वान ने अचानक राह चलते लोगों पर हमला करना शुरू किया। मनियर क्षेत्र में करीब पांच लोगों को श्वान के काटने की जानकारी सामने आई है। इनमें एक छह साल का बच्चा भी शामिल है। श्वान के हमले में घायल हुए लोगों में गुना निवासी राजू, शांति नगर निवासी प्रमोद कुशवाह और मनियर निवासी हृदेश उपाध्याय भी शामिल हैं। हृदेश उपाध्याय के भाई रूपेश उपाध्याय के मुताबिक, मनियर इलाके में कुत्ते ने कई लोगों को अपना शिकार बनाया। अचानक हुए हमलों के कारण स्थानीय लोगों में डर का माहौल बन गया और लोग सतर्क होकर घरों से बाहर निकलते नजर आए।



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इधर, जिला अस्पताल में डॉग बाइट के मरीजों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था। अस्पताल की नर्स रश्मि सोलंकी के मुताबिक, रविवार सुबह 10 बजे तक 35 नए मरीजों को रेबीज के इंजेक्शन लगाए जा चुके थे। मरीजों की संख्या बढ़ने के बाद अस्पताल प्रशासन ने मामले की जानकारी सिविल सर्जन को दी।



मामले की जानकारी मिलते ही नगर पालिका प्रशासन भी हरकत में आया। नगर पालिका सीएमओ यशवंत राठौड़ ने श्वान को पकड़ने के लिए टीम को मौके पर भेजा। डॉग स्क्वाड ने अलग-अलग इलाकों में श्वान की तलाश शुरू की। काफी तलाश के बाद नगर पालिका की टीम ने आखिरकार काले रंग के कुत्ते को पकड़ लिया। श्वान के पकड़े जाने की खबर के बाद स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली।



हालांकि, इस घटना ने शिवपुरी शहर में आवारा कुत्तों की समस्या को लेकर चिंता बढ़ा दी है। एक ही श्वान के हमले में इतने लोगों के घायल होने के बाद लोगों ने शहर में आवारा और आक्रामक कुत्तों को लेकर प्रभावी कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल नगर पालिका की टीम ने श्वान को पकड़ लिया है और घटना के बाद प्रभावित इलाकों में लोगों ने राहत महसूस की है।