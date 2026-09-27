सागर: प्रेत बाधा दूर करने के नाम पर महिला से सालभर दुष्कर्म, वीडियो की धमकी देने वाले कथावाचक को 14 साल की सजा

प्रेत बाधा दूर करने और बीमारी का इलाज करने के नाम पर एक महिला को अपने आश्रम बुलाने वाले कथावाचक को न्यायालय ने 14 साल के कारावास की सजा सुनाई है। आरोप है कि कथावाचक ने महिला का आपत्तिजनक वीडियो बना लिया था और उसे सार्वजनिक करने की धमकी देकर करीब एक साल तक लगातार उसका शोषण किया। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर चालान पेश किया था।

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