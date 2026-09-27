उज्जैन: तीन लाख रुपये की एमडी ड्रग्स के साथ युवक गिरफ्तार, पहले भी दर्ज हैं अपराध

उज्जैन जिले में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना चिमनगंज मंडी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस टीम ने घेराबंदी कर एक 19 वर्षीय युवक को 61.50 ग्राम अवैध एमडी ड्रग्स के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। बरामद मादक पदार्थ की अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत लगभग 3 लाख रुपये बताई जा रही है।

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