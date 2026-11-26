मध्यप्रदेश के श्योपुर जिले में प्रेम संबंधों के खौफनाक अंत का मामला सामने आया है। विजयपुर थाना क्षेत्र के गोपालपुर गांव में एक महिला की गला काटकर हत्या कर दी गई। मामले में पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए महज 24 घंटे के भीतर अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझा ली और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक, महिला और आरोपी के बीच पहले प्रेम संबंध थे, लेकिन रिश्तों में आई खटास हत्या की वजह बन गई। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल धारदार हथियार भी बरामद किया है।



जानकारी के मुताबिक, मृतका की पहचान कविता आदिवासी के रूप में हुई है। 24 अक्टूबर की दरमियानी रात गोपालपुर गांव में उसकी हत्या की वारदात सामने आई थी। महिला की हत्या के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी मिलने पर मृतका के भाई सोनू आदिवासी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद अगरा थाना पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की।



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शुरुआत में पुलिस के सामने हत्या की वजह और आरोपी की पहचान करना बड़ी चुनौती थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने वैज्ञानिक साक्ष्यों और तकनीकी जांच के आधार पर पड़ताल शुरू की। जांच के दौरान मृतका कविता आदिवासी और मोहम्मद दानिश कुरेशी के बीच पहले प्रेम संबंध होने की जानकारी सामने आई। पुलिस के मुताबिक, दोनों के रिश्तों में खटास आ गई थी, जिसके चलते आरोपी ने महिला की हत्या कर दी।



पुलिस ने जांच के दौरान मिले साक्ष्यों के आधार पर मोहम्मद दानिश कुरेशी को हिरासत में लेकर पूछताछ की। इसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल धारदार हथियार भी बरामद किया है। इस तरह पुलिस ने वारदात के महज 24 घंटे के भीतर मामले का खुलासा कर दिया।



इस पूरे मामले में पुलिस अधीक्षक मोती उर रहमान के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रवीण कुमार भूरिया और एसडीओपी विजयपुर राघवेन्द्र सिंह तोमर के मार्गदर्शन में कार्रवाई की गई। थाना प्रभारी अगरा धर्मेन्द्र शर्मा और उनकी टीम ने जांच में अहम भूमिका निभाई।फिलहाल गिरफ्तार आरोपी को न्यायालय में पेश किया जा रहा है। पुलिस मामले की आगे की विवेचना में जुटी है। रिश्तों में आई खटास के बाद हुई इस हत्या ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है।